Еврокомиссар Йозеф Сикела планирует обсудить транспортные вопросы в ходе визита в Туркменистан

В Брюсселе прошла встреча между представителями Туркменистана и Европейского Союза, где обсуждалась возможность визита нового Еврокомиссара по международному партнерству Йозефа Сикела в Туркменистан. Посол Туркменистана в Бельгии Сапар Пальванов провел переговоры с Люси Шестаковой, главой кабинета Еврокомиссара по вопросам международного сотрудничества и международного партнерства.

На встрече стороны подчеркнули стратегическое значение Центральной Азии как ключевого региона на пересечении континентов и обсудили перспективы развития транспортного сотрудничества. Предстоящий визит Еврокомиссара Йозефа Сикела станет важным этапом в укреплении партнерства, где транспортная тематика займет одно из центральных мест в повестке переговоров.

Напомним, что в октябре 2023 года в Туркменистане была запущена координационная платформа по вопросам транспорта между ЕС и Центральной Азией. Эта инициатива является первым и единственным механизмом координации транспортных проектов между регионами.