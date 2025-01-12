Дети из Döwletliler köşgi посетили ашхабадский Ботанический сад

Воспитанники Döwletliler köşgi Ашхабада совершили экскурсию в Ботанический сад. Специалисты сада, научные сотрудники и профессорско-преподавательский состав провели для учащихся интересную беседу о различных отделах Ботанического сада, деревьях и цветах, привезенных из-за рубежа и адаптированных к местным почвенно-климатическим условиям. Об этом сообщила туркменская пресса.

Как отмечается в сообщении, детей познакомили с результатами научно-исследовательской работы «Орнитофауна и экология Ботанического сада», которая проводится в Туркменском сельскохозяйственном университете.

Экзотические виды растений произвели на детей большое впечатление. Воспитанники Döwletliler köşgi отметили, что во время увлекательной экскурсии узнали много нового об экологии и природе, выразили желание снова посетить Ботанический сад и сделали памятные фотографии.