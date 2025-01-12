В Туркменистане модернизируется статистическая отчётность

В Туркменистане ведется работа для обеспечения ведения статистической отчётности в соответствии с усовершенствованной версией Системы национальных счетов. О принятых мерах в этом направлении доложил вице-премьер Х.Гелдимырадов на заседании Правительства 10 января.

Как отмечалось, отечественная статистическая система модернизируется согласно требованиям времени и в данном направлении осуществляется сотрудничество с международными финансовыми организациями.

В Программе Президента Туркменистана социально-экономического развития страны в 2022–2028 годах предусмотрено вести статистическую отчётность в соответствии с усовершенствованной версией Системы национальных счетов.

В рамках перехода на эту обновлённую версию разработаны и внедрены в работу новые методики, связанные с рядом государственных классификаторов, финансовой, банковской и страховой деятельностью, наукой и туризмом, а также расчётов потребления основных средств.

В данном контексте на рассмотрение главы государства было представлено соответствующее предложение.

Заслушав отчёт, Президент Сердар Бердымухамедов отметил важность дальнейшего совершенствования отечественной статистики и тесного сотрудничества в этой сфере с международными финансовыми организациями.

Одобрив прозвучавшие предложения о ведении статистической отчётности на основе усовершенствованной формы Системы национальных счетов, глава государства поручил вице-премьеру продолжить работу в данном направлении, сообщает ТДХ.