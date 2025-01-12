В Туркменистане в 2025 году сдадут в эксплуатацию новые крупные объекты, сёла и поселки

Об итогах работы по подготовке плана строительства объектов, которые будут сданы в эксплуатацию в Туркменистане в 2025 году, доложил на заседании Правительства 10 января вице-премьер Б.Аннамаммедов.

Как отмечалось, одной из благородных традиций в стране стало ежегодное утверждение перечня зданий и сооружений, намеченных к открытию.

В настоящее время, согласно соответствующим документам Президента Туркменистана, принятым Национальным и Государственным программам, продолжается строительство крупных промышленных и социальных объектов.

Хякимликами велаятов и города Ашхабад совместно с соответствующими министерствами, отраслевыми ведомствами и Союзом промышленников и предпринимателей подготовлен перечень крупных производственных и социальных объектов, планируемых к сдаче в эксплуатацию в 2025 году.

Среди них — новые современные сёла и посёлки, предусмотренные «Национальной программой Президента Туркменистана по преобразованию социально-бытовых условий населения сёл, посёлков, городов этрапов и этрапских центров на период до 2028 года».

Также планируется открытие в Ашхабаде и велаятах крупных объектов различного назначения.

В этой связи на рассмотрение Президента Туркменистана было представлено соответствующее предложение.

Заслушав отчёт, Президент Сердар Бердымухамедов поручил вице-премьеру держать под строгим контролем ход строительства и своевременную сдачу в эксплуатацию зданий и сооружений, планируемых к открытию в этом году, сообщает ТДХ.