В Ашхабаде продолжается выставка современных туркменских художников

В Выставочном центре изобразительного искусства Туркменистана продолжает работу масштабная художественная выставка. Экспозиция, открывшаяся 8 января, посвящена «Международному году мира и доверия».

В выставке принимают участие ведущие мастера изобразительного искусства страны. Посетители могут увидеть более 47 работ в различных техниках: живопись, графика и гобелен. Особое внимание в экспозиции уделено произведениям, посвященным творческому наследию Махтумкули Фраги, а также работам, отражающим современную жизнь Туркменистана, его природу и культурное наследие.

Среди наиболее значимых работ — произведения Сулгун Гурбандурдыевой, Бахар Мамметдурдыевой, Тамары Кисилёвой и других известных художников.

Выставка продлится до 18 января 2025 года.