Арбитр из Таджикистана рассудит матчи женской сборной Туркменистана по футзалу

Таджикский рефери международной категории ФИФА Сухроб Сатторов назначен на обслуживание матчей отборочного турнира Кубка Азии-2025 по футзалу среди женских команд, где выступит сборная Туркменистана, сообщает сайт таджикской Федерации футбола.

Сатторов будет работать на матчах группы «С», где помимо туркменской женской сборной выступят команды Узбекистана, Австралии, Филиппин и Кувейта. Все матчи группового этапа пройдут в Ташкенте с 11 по 19 января.

Расписание матчей женской сборной Туркменистана: