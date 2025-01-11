«Türkmentelekom» предлагает современные услуги хостинга для бизнеса и госструктур

«Türkmentelekom» расширяет спектр цифровых услуг, предлагая клиентам комплексные решения в сфере хостинга: виртуальные выделенные серверы (Virtual dedicated serwer), физические серверы (Dedicated) и услуги колокации (Collocation). Сервисы позволяют эффективно размещать веб-проекты любого масштаба с полным административным контролем над программными и аппаратными компонентами.

Как сообщает «Türkmentelekom», услуги ориентированы на различные сегменты рынка. Виртуальные серверы подходят для размещения государственных и частных веб-сайтов, новостных порталов и интернет-магазинов. Услуги колокации предназначены для крупных корпоративных систем, баз данных и почтовых серверов. Физические серверы оптимальны для высоконагруженных веб-проектов, игровых серверов и бизнес-решений.

Хостинг-услуги позволяют управлять масштабными базами данных, видеохостингом, онлайн-кинотеатрами, крупными медиапорталами, а также системами цифрового банкинга и телемедицины. Компания постоянно совершенствует технологическую базу для удовлетворения растущих потребностей клиентов.

Для получения дополнительной информации об услугах хостинга заинтересованные лица могут обращаться по телефону +99312 481504 или посетить официальный сайт компании telecom.tm..