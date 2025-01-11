Экс-футболист сборной Туркменистана Белых вошел в тренерский штаб «Озгона»

Бывший футболист национальной сборной Туркменистана Максим Белых вошел в тренерский штаб клуба Премьер-лиги Кыргызстана «Озгон». Об этом сообщила пресс-служба клуба.

«Тренерский штаб ФК Озгон пополнил тренер по физической подготовке Максим Белых. До нашего клуба он работал в туркменском Ахале, узбекском Кызылкуме, кыргызском Каганате и Национальной сборной Туркменистана. Также имеет тренерскую лицензию AFC “B”», – говорится в сообщении.

За время игровой карьеры Максим Белых выступал в Туркменистане за МТТУ, «Шагадам», «Ахал», «Балкан». Имеет опыт выступлений в чемпионате Узбекистана за «Пахтакор» и «Навбахор».

За национальную сборную Туркменистана Белых дебютировал в 2008 году, провел 14 матчей.

После окончания футбольной карьеры он работал тренером в «Ахале», а также входил в тренерский штаб Анте Мише в национальной сборной Туркменистана.