Сегодня газовая промышленность Туркменистана составляет основу ТЭК и занимает более половины объёма промышленного производства. Активно ведутся работы по поиску, разведке и освоению новых месторождений с внедрением передовых технологий на всех стадиях производственного процесса.

Присоединившись к Глобальному метановому обязательству (GMP) и взяв на вооружение деятельность мировой газовой промышленности над сокращением выбросов парниковых газов, международный опыт технологических инноваций в измерении выбросов, а также цифровые ресурсы и вычислительные услуги, Туркменистан планирует достичь нулевого роста выбросов парниковых газов к 2030 году. Об этом сообщается в обзоре ТДХ.

Так, на гигантском месторождении «Галкыныш», освоению которого придается особое значение, возведены газоперерабатывающие комплексы, оснащённые новейшим оборудованием, что позволяет сокращать вредные выбросы в атмосферу.

Также Туркменистан придаёт большое значение непосредственному участию в деятельности цифровой платформы MARS, созданной в рамках Программы ООН по окружающей среде.

Особое внимание уделяется и вопросам подготовки высококвалифицированных кадров для нефтегазовой отрасли, способных решать актуальные задачи в энергетическом секторе, наращивания научного потенциала, роли научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в развитии комплекса.