Туркменистан намерен продолжать сотрудничество с мировым сообществом в борьбе с торговлей людьми

Туркменистан рассматривает торговлю людьми как одну из наиболее острых и актуальных глобальных проблем. Страна намерена продолжать вносить действенный вклад в международные усилия по противодействию торговле людьми, защите и продвижению прав человека. Об этом заявлено на сайте МИД Туркменистана.

Национальный план действий по противодействию торговле людьми в Туркменистане на 2025–2029 годы, утвержденный Президентом Туркменистана, подготовлен Межведомственной комиссией по противодействию торговле людьми в Туркменистане совместно с Международной организацией по миграции (МОМ) и Управлением ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН).

План носит превентивный характер, содержит комплексные инструктивные положения и предписывает тесное сотрудничество с международными структурами.

Документ состоит из пяти разделов, в которых обозначены целевые меры, сроки их выполнения, соответствующие индикаторы, государственные органы ответственные за выполнение обозначенных задач.

Также План предусматривает развитие сотрудничества с авторитетными международными организациями и зарубежными странами в данном направлении

В государстве сформирована прочная законодательная база по противодействию торговле людьми, что создаёт надёжную правовую основу для системной деятельности. Закон Туркменистана «О противодействии торговле людьми» определяет организационную и правовую основы противодействия торговле людьми, регулирует общественные отношения в данной сфере.

Туркменистан намерен продолжать скоординированное взаимодействие с мировым сообществом в борьбе и предотвращении торговли людьми, отмечается в источнике.