Туркменистанцы могут находиться в Малайзии без визы до 90 дней

В 2024 году более 2000 граждан Туркменистана воспользовались возможностью посетить Малайзию без визы на срок до 90 дней, сообщает официальная туркменская пресса.

Это стало возможным, в том числе, благодаря подписанному в прошлом году Соглашению о взаимопонимании в области сотрудничества в сфере туризма между правительствами Туркменистана и Малайзии.

Соглашение, состоящее из 11 пунктов и рассчитанное на 5 лет, направлено на укрепление туркмено-малайзийского сотрудничества в сфере туризма. За его исполнением следят Министерство культуры Туркменистана и Министерство туризма, искусства и культуры Малайзии.

Прямое авиасообщение между столицами двух стран и возможность безвизового пребывания способствуют увеличению числа туркменских туристов, посещающих Малайзию.

Кроме того, было заключено около 15 соглашений между туркменскими и малайзийскими туристическими компаниями, что также способствует развитию туризма. Туркменистанцы могут организовать свои поездки через более чем 100 действующих туркменских туристических компаний, предлагающих групповые, индивидуальные и семейные туры.