Российская авиакомпания S7 планирует запустить ежедневные рейсы из Москвы в Ашхабад

Российский авиаперевозчик S7 с 15 января 2025 года запускает ежедневные рейсы по маршруту Москва – Ашхабад. Об этом «Туркменпорталу» сообщил официальный агент компании в Туркменистане «ДН ТУРС».

Переход к ежедневному авиасообщению будет осуществляться поэтапно. С 9 января авиакомпания добавит два дополнительных рейса по понедельникам и четвергам к существующему расписанию, а спустя неделю полеты станут ежедневными.

Планы по расширению присутствия на туркменском направлении ранее подтвердил генеральный представитель S7 в странах Средней Азии Евгений Чернышев на конференции «Международные транспортно-транзитные коридоры: взаимосвязь и развитие – 2024».

«Увеличение рейсов планируется, мы сейчас летаем 5 раз в неделю и думаем, что уже в ближайшее время увеличим частоту рейсов Москва – Ашхабад до ежедневной», – сказал Чернышев в беседе с корреспондентом ТАСС.

В настоящее время S7 является единственным авиаперевозчиком, осуществляющим регулярные рейсы между двумя странами. Это произошло после того, как авиакомпания «Туркменистан» в декабре 2024 года приостановила полеты в Москву, а ранее, в июне того же года, прекратила выполнять рейсы в Казань.