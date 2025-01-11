Председатель Халк Маслахаты провел заседание государственного оргкомитета по мероприятиям 2025 года

Национальный Лидер туркменского народа, председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов провел заседание Организационного государственного комитета, созданного в соответствии с Указом Президента Туркменистана для проведения мероприятий в честь 30-летия нейтралитета Туркменистана и объявления 2025 года Генеральной Ассамблеей ООН «Международным годом мира и доверия».

В заседании приняли участие председатель Меджлиса и члены Кабинета Министров, сообщает TDH. Отмечается, что оргкомитет возглавляет Халк Маслахаты.

Гурбангулы Бердымухамедов, прежде всего, поздравил участников заседания с наступлением нового года, пожелав им успехов в работе и процветания Туркменистану в 2025 году.

Председатель Халк Маслахаты сообщил, что в 2025 году будет широко отмечаться 30-летие постоянного нейтралитета независимого Туркменистана, а также что в Туркменистане и других странах мира планируется проведение ряда международных мероприятий в честь «Международного года мира и доверия» и 30-летия нейтралитета. Он подчеркнул важность обсуждения предстоящих задач в связи с этими событиями.

– Руководство деятельностью Организационного государственного комитета, образованного на основе недавно подписанного Указа, возложено на Халк Маслахаты Туркменистана. Халк Маслахаты приложит все усилия для проведения праздничных торжеств и международных мероприятий на высоком уровне, внося достойный вклад в конструктивную деятельность во имя мирной, благополучной и счастливой жизни в нашей стране, – сказал Национальный Лидер туркменского народа. Говоря об этом, он заострил внимание на организационных вопросах предстоящих торжеств.