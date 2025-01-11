Председатель Халк Маслахаты провел заседание государственного оргкомитета по мероприятиям 2025 года

Председатель Халк Маслахаты провел заседание государственного оргкомитета по мероприятиям 2025 года

Национальный Лидер туркменского народа, председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов провел заседание Организационного государственного комитета, созданного в соответствии с Указом Президента Туркменистана для проведения мероприятий в честь 30-летия нейтралитета Туркменистана и объявления 2025 года Генеральной Ассамблеей ООН «Международным годом мира и доверия».

В заседании приняли участие председатель Меджлиса и члены Кабинета Министров, сообщает TDH. Отмечается, что оргкомитет возглавляет Халк Маслахаты.

Гурбангулы Бердымухамедов, прежде всего, поздравил участников заседания с наступлением нового года, пожелав им успехов в работе и процветания Туркменистану в 2025 году.

Председатель Халк Маслахаты сообщил, что в 2025 году будет широко отмечаться 30-летие постоянного нейтралитета независимого Туркменистана, а также что в Туркменистане и других странах мира планируется проведение ряда международных мероприятий в честь «Международного года мира и доверия» и 30-летия нейтралитета. Он подчеркнул важность обсуждения предстоящих задач в связи с этими событиями.

– Руководство деятельностью Организационного государственного комитета, образованного на основе недавно подписанного Указа, возложено на Халк Маслахаты Туркменистана. Халк Маслахаты приложит все усилия для проведения праздничных торжеств и международных мероприятий на высоком уровне, внося достойный вклад в конструктивную деятельность во имя мирной, благополучной и счастливой жизни в нашей стране, – сказал Национальный Лидер туркменского народа. Говоря об этом, он заострил внимание на организационных вопросах предстоящих торжеств.