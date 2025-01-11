Посольство Китая в Туркменистане приостановит оформление виз на неделю из-за Нового года

Посольство Китая в Туркменистане на неделю приостановит прием заявлений на оформление документов из-за Нового года. Объявление о каникулах с 28 января по 4 февраля появилось на странице соцсетей дипмиссии КНР.

«В связи с наступающим китайским праздником с 28 января по 4 февраля 2025 года консульский отдел Посольства приостановит прием заявлений на оформление документов. Приносим свои извинения за доставленные неудобства», – говорится в сообщении.

В 2025 году Новый год в Китае будут праздновать 29 января, а длиться наступающий год будет до 16 февраля 2026 года.