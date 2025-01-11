Легендарные мелодии индийского кино прозвучали в исполнении туркменских артистов

Государственный симфонический оркестр Туркменистана исполнил знаковые композиции из индийских кинофильмов в рамках празднования – 18-го Праваси Бхаратия Дивас и 100-летия со дня рождения легендарного актера и режиссера Раджа Капура. Мероприятие состоялось во Дворце мукамов Государственного культурного центра при поддержке Посольства Индии и Министерства культуры Туркменистана.

Болливуд давно стал культурным феноменом, выходящим далеко за пределы Индии. Особое место индийское кино занимает в сердцах жителей Туркменистана, где любовь к нему зародилась еще в конце пятидесятых годов двадцатого века. Яркие костюмы, драматичные сюжеты, искренние эмоции и, конечно же, музыкальные номера – все это находит глубокий отклик у туркменской аудитории на протяжении нескольких поколений.

Концертная программа, представленная в Ашхабаде, стала живым подтверждением этой культурной связи. В нее вошли 21 музыкальное произведение из знаковых индийских фильмов разных эпох – от классических картин «Бродяга» и «Господин 420» с участием Раджа Капура до современных блокбастеров. «RRR» и «Миллионер из трущоб».

Перед началом концерта с приветственными речами выступили посол Индии в Туркменистане Мадхумита Хазарика Бхагат и заместитель министра культуры Туркменистана Нурсахет Ширимов, отметившие особую роль индийского кинематографа в укреплении культурных связей между двумя странами. В фойе культурного центра была развернута выставка, рассказывающая об истории индийского кино.

Болливуд, получивший свое название по аналогии с американским Голливудом (от района Бомбея – Боллиwood), сегодня является не просто киноиндустрией, а настоящим культурным феноменом. Его фильмы, как правило, включают в себя все жанры сразу: драму, комедию, боевик, мюзикл. И именно эта многогранность, наряду с яркой музыкальной составляющей, продолжает привлекать туркменских зрителей, которые находят в индийском кино созвучные их мировосприятию темы любви, верности, семейных ценностей и справедливости.

Программа вечера объединила как сольные выступления, так и яркие дуэты, а некоторые номера сопровождались танцевальными постановками. Особый восторг публики вызвали композиции из классических фильмов с участием Раджа Капура, которые до сих пор остаются эталоном индийского кинематографа для многих туркменистанцев. Финальным аккордом концерта стало исполнение оркестром знаменитой композиции Jai Ho из фильма «Миллионер из трущоб», получившей премию «Оскар» за лучшую песню к фильму.