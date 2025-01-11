Казахстан обновит автомобильный пункт пропуска на границе с Туркменистаном

В 2025 году Казахстан планирует модернизируют девять автомобильных пунктов пропуска на границе с тремя государствами – Туркменистаном, Узбекистаном и Китаем, сообщает пресс-служба казахстанского правительства.

«В Казахстане продолжается полномасштабная модернизация автомобильных пунктов пропуска. На сегодня в общей сложности обновление коснулось 9 контрольно-пропускных пунктов на границе с Китаем, Узбекистаном и Туркменистаном», – говорится в сообщении.

По данным кабмина республики, в рамках запланированных работ ожидается увеличение пропускной способности до шести раз в сутки, в среднем со 170 до 960 транспортных средств, а также сокращение времени прохождения границы до 30 минут.