Из Узбекистана начнут курсировать новые международные автобусные рейсы
Министерство транспорта Узбекистана анонсировало расширение сети международных автобусных маршрутов. В планах – запуск новых рейсов, которые свяжут города республики с населенными пунктами Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана, России и Китая, сообщает uz.sputniknews.ru.
В рамках развития транспортного сообщения с Казахстаном планируются маршруты:
Бухара – Туркестан
Ургенч – Актау
Фергана – Алматы (через Таджикистан)
Будут открыты новые маршруты в Кыргызстан:
Андижан – Ош
Андижан – Джалал-Абад
Андижан – Арсланбоб
Касансай – Джалал-Абад
Бухара – Бишкек
Российское направление представлено несколькими протяженными маршрутами:
Сурхандарья – Бухара – Ургенч – Нукус – Москва
Ургенч – Нукус – Уфа
Нукус – Краснодар
Ташкент – Уфа
Ташкент – Краснодар
Кроме того, планируется запуск маршрута в Китай по направлению Нукус – Ургенч – Бухара – Урумчи.
В настоящее время Министерство транспорта Узбекистана ведет поиск как местных, так и иностранных перевозчиков для обслуживания новых маршрутов на регулярной основе. Ожидается, что расширение маршрутной сети положительно скажется на развитии туризма и увеличении пассажиропотока между странами.