Из Узбекистана начнут курсировать новые международные автобусные рейсы

Министерство транспорта Узбекистана анонсировало расширение сети международных автобусных маршрутов. В планах – запуск новых рейсов, которые свяжут города республики с населенными пунктами Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана, России и Китая, сообщает uz.sputniknews.ru.

В рамках развития транспортного сообщения с Казахстаном планируются маршруты:

Бухара – Туркестан

Ургенч – Актау

Фергана – Алматы (через Таджикистан)

Будут открыты новые маршруты в Кыргызстан:

Андижан – Ош

Андижан – Джалал-Абад

Андижан – Арсланбоб

Касансай – Джалал-Абад

Бухара – Бишкек

Российское направление представлено несколькими протяженными маршрутами:

Сурхандарья – Бухара – Ургенч – Нукус – Москва

Ургенч – Нукус – Уфа

Нукус – Краснодар

Ташкент – Уфа

Ташкент – Краснодар

Кроме того, планируется запуск маршрута в Китай по направлению Нукус – Ургенч – Бухара – Урумчи.

В настоящее время Министерство транспорта Узбекистана ведет поиск как местных, так и иностранных перевозчиков для обслуживания новых маршрутов на регулярной основе. Ожидается, что расширение маршрутной сети положительно скажется на развитии туризма и увеличении пассажиропотока между странами.