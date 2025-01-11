Гурбангулы Бердымухамедов поручил организовать на высоком уровне культурные мероприятия к 30-летию нейтралитета Туркменистана

В ходе заседания Организационного государственного комитета по проведению мероприятий в честь 30-летия нейтралитета Туркменистана и объявления 2025 года «Международным годом мира и доверия» Национальный Лидер туркменского народа, председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, обращаясь к вице-премьеру М.Мамедовой, курирующей сферу культуры, поручил на высоком уровне организовать культурно-массовые праздничные мероприятия и театрализованные постановки, а также обеспечить участие деятелей культуры в конференциях и форумах, посвященных знаменательным событиям.

Национальный Лидер туркменского народа сделал акцент на том, что важно обес­печить освещение международных событий на должном уровне в средствах массовой информации.

В продолжение заседания вице-премьеру Б.Ораздурдыевой поручено подготовить соответствующие предложения по организации международных научно-практических конференций, связанных с предстоящими мероприятиями, а также семинаров в высших учебных заведениях, посвящённых юбилею нейтралитета страны и девизу нынешнего года.

Также поступило распоряжение принять необходимые меры в целях соблюдения санитарно-гигиенических норм в местах проведения международных мероприятий и проживания гостей, сообщает ТДХ.