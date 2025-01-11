В Туркменистане учредят юбилейную медаль в честь 30-летия постоянного нейтралитета

В 2025 году Туркменистан отметит 30-летие своего постоянного нейтралитета, и в честь этого события, а также по случаю объявления 2025 года «Международным годом мира и доверия», будет учреждена специальная юбилейная медаль и памятный знак.

Об этом было объявлено на заседании государственного оргкомитета, проведенном под председательством Национального Лидера туркменского народа, председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова, сообщает TDH.

Обращаясь к руководителю Меджлиса Д.Гулмановой, Председатель Халк Маслахаты отметил важность совершенствования законодательной деятельности в свете намеченных мероприятий и расширения агитационно-просветительской работы среди населения.

Также была отмечена необходимость разработки совместно с вице-премьером Х.Гелдимырадовым и председателем Центрального банка проекта юбилейной медали и памятного знака по случаю «Международного года мира и доверия» и славной 30-й годовщины нейтралитета страны.