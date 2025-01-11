В Туркменистане с концертным туром «Бродвей и не только» выступят американские артисты

В январе Туркменистан посетят американские артисты Кейт Басс, Аарон Янг и Ричард Стайгнер. Совместно с туркменскими коллегами они проведут концерты Broadway and Beyond («Бродвей и не только») в Ашхабаде, Туркменбаши, Балканабаде и Дашогузе. Об этом сообщается в пресс-релизе Посольства США в Туркменистане.

В Ашхабаде концерт состоится 16 января во Дворце мукамов Государственного культурного центра Туркменистана. Начало — в 19:00.

во Дворце мукамов Государственного культурного центра Туркменистана. Начало — в 19:00. В Туркменбаши концерт будет организован 18 января в Культурно-спортивном комплексе ТКНПЗ Государственного концерна «Туркменнебит» в 19:00.

в Культурно-спортивном комплексе ТКНПЗ Государственного концерна «Туркменнебит» в 19:00. В Балканабате — 20 января в 19:00 в Государственном драматическом театре Балканского велаята имени Сапармурата Туркменбаши Великого.

в 19:00 в Государственном драматическом театре Балканского велаята имени Сапармурата Туркменбаши Великого. В Дашогузе — 22 января в Государственном драматическом театре имени Н.Андалиба. Начало в 19:00.

в Государственном драматическом театре имени Н.Андалиба. Начало в 19:00. 24 января будет дан заключительный концерт во Дворце мукамов Государственного культурного центра Туркменистана. Начало — в 19:00.

Концерты открыты для публики в порядке живой очереди.

Также американские артисты примут участие в серии мероприятий по профессиональному обмену со своими туркменскими коллегами.

Напомним, что Кейт Басс, Аарон Янг уже дважды выступали в Туркменистане.