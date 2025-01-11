В Туркменистане международные мероприятия 2025 года получат финансовую поддержку государства

В ходе заседания Организационного государственного комитета по проведению мероприятий в честь 30-летия нейтралитета Туркменистана и объявления 2025 года «Международным годом мира и доверия» Национальный Лидер туркменского народа, председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов поручил заместителю председателя Кабинета Министров Х.Гелдимырадову оказать надлежащую финансовую поддержку в контексте предстоящих мероприятий.

Вице-премьеру Б.Аманову было поручено необходимое содействие в решении организационных задач.

Ранее мы сообщали, что в 2025 году будет учреждена специальная юбилейная медаль и памятный знак в честь 30-летия постоянного нейтралитета Туркменистана, а также по случаю объявления 2025 года «Международным годом мира и доверия».