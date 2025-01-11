В Туркменистане в Международный год мира и доверия откроют торговые точки с широким ассортиментом продукции

В ходе заседания Организационного государственного комитета по проведению мероприятий в честь 30-летия нейтралитета Туркменистана и объявления 2025 года «Международным годом мира и доверия» Национальный Лидер туркменского народа, председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, обращаясь к вице-премьеру Т.Атахаллыеву, курирующему агропромышленный комплекс, распорядился подготовить предложения, связанные с разнообразными товарами, яствами, а также национальными блюдами, являющимися украшением праздничных дастарханов.

Говоря об этом, Национальный лидер подчеркнул важность держать под контролем снабжение населения продуктами высокого качества и в широком ассортименте, включая хлебобулочные изделия, овощи и бахчевые, фруктовые соки и напитки.

Кроме того, была подчеркнута необходимость придания особого внимания оформлению упаковок продовольственной продукции, размещению на них девиза и символа 2025 года.

Вице-премьеру Н.Атагулыеву, курирующему торговый комплекс, поручено открыть торговые точки в городе Ашхабаде и велаятах, обес­печить торговлю качественными товарами в широком ассортименте, в том числе национальными сувенирами и памятными подарками.

Гурбангулы Бердымухамедов также подчеркнул необходимость производства предприятиями текстильной промышленности соответствующей подарочной продукции, поручив вице-­премьеру оказывать содействие в подготовке выставок на высоком уровне в рамках предстоящих мероприятий, а также в организации обслуживания их участников.