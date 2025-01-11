В свет вышел итоговый номер электронного журнала «Молодежь с Аркадагом» за 2024 год

В свет вышел последний за 2024 год номер электронного журнала «Arkadagly Ýaşlar» («Молодежь с Аркадагом»).

Итоговый выпуск вобрал в себя яркие и впечатляющие материалы, которые стали достойным завершением 2024 года.

Номер открывается откликом на новую книгу Гурбангулы Бердымухамедова «Hakyda göwheri».

В статье «Высокие вершины добрососедства» представлены размышления автора о ценности постоянного нейтралитета Туркменистана.

Также на страницах журнала можно прочитать о победителях различных творческих конкурсов.

В другой журнальной статье «Parlamentara dialog ― netijeli hyzmatdaşlygyň möhüm ugry» рассматриваются результаты семинара «Парламентская дипломатия в рамках ОБСЕ: инструмент для установления диалога и сотрудничества ради светлого и спокойного будущего», проведённого осенью в Ашхабаде.

В журнале читатели смогут ознакомиться с произведением «Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi», посвящённым визирю Сельджукского государства Низам аль-Мульку, а также с важными статьями и выступлениями, касающимися исторических фактов.

Кроме того, в журнале опубликованы интересные материалы о пользе йоги для здоровья, новогодних праздниках и особенностях года змеи. Также представлены новые стихи и материалы о традициях встречи Нового года в разных странах, сообщается о победителе конкурса «Ýaş waspçy».

Журнал выпускается Центральным Советом Молодёжной организации имени Махтумкули Туркменистана, сообщает ТДХ.