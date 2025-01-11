В Дохе обсудили сотрудничество дипломатических институтов Туркменистана и Катара

Посол Туркменистана в Катаре Мурадгельды Сейитмамедов встретился с директором Дипломатического института Министерства иностранных дел Катара Абдулазизом бин Мухаммедом Аль-Хорром. Об этом сообщает внешнеполитическое ведомство Катара.

В ходе встречи туркменский дипломат проинформировал катарскую сторону об объявлении 2025 года в Туркменистане «Год международного мира и доверия», а также о планируемых мероприятиях в честь 30-летия постоянного нейтралитета страны.

Стороны обсудили ход реализации двустороннего соглашения между Институтом международных отношений МИД Туркменистана и Дипломатическим институтом МИД Государства Катар.