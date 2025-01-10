Туркменистан начал подготовку к проведению Международного года мира и доверия

Партия промышленников и предпринимателей Туркменистана объявила о начале масштабной информационной кампании по подготовке к проведению Международного года мира и доверия в 2025 году. Об этом на страницах газеты «Нейтральный Туркменистан» сообщил председатель партии и депутат Меджлиса Туркменистана Сапармырат Овганов.

По словам главы партии, организация возьмет на себя проведение разъяснительной работы среди населения о значимости этого международного события и его роли во внешней политике страны. Особое внимание будет уделено освещению инициатив, реализуемых Президентом Сердаром Бердымухамедовым по укреплению регионального сотрудничества.

«Своим высоким долгом Партия промышленников и предпринимателей считает проведение на высоком уровне пропагандистской работы по разъяснению внутренней и внешней политики, начатой Героем-Аркадагом и успешно ныне реализуемой Аркадаглы Героем Сердаром, во имя дальнейшего укрепления единства и нового трудового и патрио­тического подъёма народа», – подчеркнул Овганов.