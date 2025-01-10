Туркменистан активизирует сотрудничество в сфере туризма

Туркменистан особое внимание уделяет активизации сотрудничества в сфере туризма.

Свидетельством тому – успешные контакты по этой линии с разными странами, в том числе и участие в международных форумах, на которых страна активно представляет свои возможности, сообщается в обзоре ТДХ.

В этом плане показательна организованная 27 марта Международная конференция «Основные направления и потенциал развития туризма в Туркменистане».

Бережно сохраняемое национальное наследие Туркменистана, многочисленные археологические памятники, шедевры древней, античной и средневековой архитектуры позволяют стране повышать свой рейтинг в этом секторе, завоёвывая всё более значимые позиции на мировом туристическом рынке.

Немаловажную роль в этой связи сыграла состоявшаяся 26 апреля Международная научно-практическая конференция «Древняя крепость Амуль: хранительница тайн прошлого» по случаю включения крепости в объект «Великий Шёлковый путь: Зарафшан–Каракумский коридор», внесённый в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Главными целями конференции стали привлечение внимания мировой научной общественности к древней крепости Амуль, являющейся стратегически важным пунктом на маршруте Великого Шёлкового пути, создание соответствующей платформы посредством проведения раскопок и исследований, а также широкая популяризация полученных сведений и развитие культурной дипломатии.