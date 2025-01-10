«Талып Спорт» стал чемпионом Туркменистана по баскетболу-2024

Баскетбольная команда «Талып Спорт» Туркменского государственного института физической культуры и спорта одержала уверенную победу в чемпионате страны, не проиграв ни одного матча. Турнир проходил в Ашхабаде с 17 по 22 декабря.

В соревнованиях, которые принимала площадка Туркменского государственного института физической культуры и спорта, приняли участие шесть команд.

Серебряные медали завоевала команда «Милли гошун», представляющая Министерство обороны Туркменистана. Бронзовыми призерами стали баскетболисты команды «Гурлушыкчы» Министерства строительства и архитектуры Туркменистана.