Студенты из Туркменистана приняли участие в международном фестивале талантов в Чунцинском университете

В Чунцинском университете (CQU) прошел международный фестиваль студенческих талантов CQU International Students Chinese Talent Show, где туркменские студенты представили национальный танец «Куштдепди».

В творческом мероприятии приняли участие более 20 иностранных студентов из разных стран, включая Туркменистан, Индонезию, Вьетнам, Таиланд и Мьянму. Фестиваль стал площадкой для демонстрации культурного многообразия и укрепления международных студенческих связей.

Выступление туркменских студентов с национальным танцем «Куштдепди» позволило познакомить международную аудиторию с богатыми культурными традициями Туркменистана.

Более подробную информацию о мероприятии можно найти на официальной странице Чунцинского университета в X (бывший Twitter): @CQUniversity