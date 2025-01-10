Российский эксперт назвал три возможных способа тушения туркменского кратера Дарваза, горящего более 50 лет

Заместитель директора «ВНИИ Экология» Минприроды России Вадим Петров назвал три возможных метода тушения газового кратера Дарваза в Туркменистане, который непрерывно горит уже более полувека, сообщает РИА Новости.

По словам Петрова, первый метод предполагает заполнение кратера огнестойкими материалами, такими как песок и глина, для прекращения доступа кислорода. Второй способ заключается в создании герметичной термостойкой оболочки над кратером. Третий метод предусматривает бурение дополнительных скважин для снижения давления газа и перенаправления его потока.

При этом, эксперт отмечает, что реализация любого из предложенных способов будет технически сложной и финансово затратной.

Кратер Дарваза, также известный как «сияние Каракумов», образовался в 1971 году во время геологоразведочных работ, когда советские специалисты случайно обнаружили газовую полость, в которую обрушились верхние слои почвы. Попытка сжечь газ привела к появлению постоянно горящего кратера диаметром 60 метров и глубиной около 20 метров.

Эксперт отмечает, что точное время, необходимое для естественного затухания кратера, спрогнозировать сложно из-за отсутствия данных о запасах газа в регионе. При этом, учитывая, что Туркменистан обладает четвертыми по величине запасами природного газа в мире, кратер может продолжать гореть еще десятилетия без вмешательства человека.

Ранее заведующая лабораторией Научно-исследовательского института (НИИ) природного газа госконцерна «Туркменгаз» Ирина Лурьева в интервью ТАСС сообщила, что ученые НИИ изучили разные варианты решения проблемы горящего кратера и пришли к выводу, что единственный из них – пробурить скважину недалеко от месторождения, которая будет отбирать газ.