Российский эксперт назвал три возможных способа тушения туркменского кратера Дарваза, горящего более 50 лет

Российский эксперт назвал три возможных способа тушения туркменского кратера Дарваза, горящего более 50 лет

Заместитель директора «ВНИИ Экология» Минприроды России Вадим Петров назвал три возможных метода тушения газового кратера Дарваза в Туркменистане, который непрерывно горит уже более полувека, сообщает РИА Новости.

По словам Петрова, первый метод предполагает заполнение кратера огнестойкими материалами, такими как песок и глина, для прекращения доступа кислорода. Второй способ заключается в создании герметичной термостойкой оболочки над кратером. Третий метод предусматривает бурение дополнительных скважин для снижения давления газа и перенаправления его потока.

При этом, эксперт отмечает, что реализация любого из предложенных способов будет технически сложной и финансово затратной.

Кратер Дарваза, также известный как «сияние Каракумов», образовался в 1971 году во время геологоразведочных работ, когда советские специалисты случайно обнаружили газовую полость, в которую обрушились верхние слои почвы. Попытка сжечь газ привела к появлению постоянно горящего кратера диаметром 60 метров и глубиной около 20 метров.

Эксперт отмечает, что точное время, необходимое для естественного затухания кратера, спрогнозировать сложно из-за отсутствия данных о запасах газа в регионе. При этом, учитывая, что Туркменистан обладает четвертыми по величине запасами природного газа в мире, кратер может продолжать гореть еще десятилетия без вмешательства человека.

Ранее заведующая лабораторией Научно-исследовательского института (НИИ) природного газа госконцерна «Туркменгаз» Ирина Лурьева в интервью ТАСС сообщила, что ученые НИИ изучили разные варианты решения проблемы горящего кратера и пришли к выводу, что единственный из них – пробурить скважину недалеко от месторождения, которая будет отбирать газ.