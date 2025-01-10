Какие спектакли покажут в театрах Ашхабада в эти выходные

Ашхабадцы и гости столицы в эти выходные приглашаются провести свой культурный досуг в театрах города. В эти дни в столице также выступят артисты Государственного драматического театра имени Кемине Марыйского велаята, сообщает «Туркменистан: Золотой век».

Предлагаем ознакомиться с театральной афишей:

Главный академический драматический театр имени С. Туркменбаши Великого:

10.01.2025: «Gülki agşamy» 19:00;

11.01.2025: «Gelin gelýär» 19:00.

Национальный музыкально-драматический театр имени Махтумкули:

11.01.2025: «Super gaýyn ene» 19:00;

12.01.2025: «Aýdym-sazly gülki agşamy» 19:00.

Национальный драматический театр имени Алп Арслана:

11.01.2025: «Gülki agşamy» 19:00;

12.01.2025: «Gülki agşamy» 19:00.

Государственный русский драматический театр имени Пушкина:

11.01.2025: «Проделки Бабы Яги» 10:00; 12:00; 14:00;

11.01.2025: «Струны души» 19:00;

12.01.2025: «Гринч, похититель Нового года» 11:00; 13:00;

12.01.2025: Концерт «С Новым годом!» 19:00;

13.01.2025: «Гринч, похититель Нового года» 12:00; 14:00;

13.01.2025: Концерт «С Новым годом!» 19:00.

Студенческий театр имени Молланепеса:

11.01.2025: «Talyp söýgüsi» — артисты Государственного драматического театра имени Кемине Марыйского велаята 19:00;

12.01.2025: «Talyp söýgüsi» — артисты Государственного драматического театра имени Кемине Марыйского велаята 19:00.

Туркменский государственный кукольный театр: