Индия примет активное участие в мероприятиях в честь «Международного года мира и доверия» – посол

Индия намерена активно участвовать во всех торжествах и мероприятиях в рамках «Международного года мира и доверия». Об этом заявила посол Индии в Туркменистане Мадхумита Хазарика Бхагат.

«По инициативе Туркменистана Организация Объединенных Наций приняла резолюцию об объявлении 2025 года «Международным годом мира и доверия». Индия активно поддержала эту инициативу, так как она полностью соответствует нашей государственной политике и идеалам. Мы приветствуем это решение ООН и намерены принять активное участие во всех мероприятиях, связанных с реализацией данной резолюции, поскольку Индия разделяет принципы мира и доверия», – отметила посол.