Индийская диаспора в Туркменистане отметила Праваси Бхаратия Дивас

Посольство Индии в Туркменистане организовало прямую трансляцию открытия 18-го съезда Праваси Бхаратия Дивас. В мероприятии, прошедшем в посольстве в Ашхабаде, приняли участие представители индийской диаспоры, официальные лица посольства и СМИ.

18-й съезд Праваси Бхаратия Дивас в этом году проходит в Бхубанешваре, штат Одиша. Открыл его премьер-министр Индии Нарендра Моди. На торжество приехали более двух тысяч представителей индийской диаспоры из 50 стран мира. Премьер-министр Индии Нарендра Моди виртуально дал старт первому рейсу «Праваси Бхаратия Экспресс» – специального туристического поезда для индийской диаспоры.

9 января в Индии отмечается Праваси Бхаратия Дивас (День нерезидентов Индии) в ознаменование вклада зарубежной индийской общины в развитие страны. В этот день чествуют индийцев, которые возвысили имя Индии за пределами страны. Эти встречи служат платформой для информирования народа Индии о достижениях членов диаспоры, их роли в установлении теплых отношений с другими странами, а также для установления контактов между самими зарубежными индийскими общинами.

Дата 9 января выбрана не случайно. Именно в этот день в 1915 году Махатма Ганди, вернувшись в Индию из Южной Африки, возглавил борьбу за свободу и навсегда изменил жизнь индийцев.

В Туркменистане проживают и работают около ста представителей индийской диаспоры, занятых в текстильной отрасли, нефтегазовой сфере и предпринимательстве. Посол Индии в Туркменистане Мадхумита Хазарика Бхагат отметила, что индийский народ высоко ценит связь со своими соотечественниками, ставшими гражданами других государств и вносящими вклад в развитие стран, принявших их в качестве второй Родины.