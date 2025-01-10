В Туркменистане проводится масштабная работа для творческого роста молодёжи

В Туркменистане осуществляется масштабная работа по созданию необходимых условий для творческого роста молодёжи, выявления и обучения новых талантов, реализации их потенциала.

Ежегодные творческие проекты способствуют приобщению молодых талантов к бесценной духовной сокровищнице нации, богатейшей музыкальной культуре, сообщается в обзоре ТДХ.

С каждым годом ширится сеть специализированных школ, в профильных учебных заведениях открываются новые кафедры.

Особое значение придаётся проведению творческих конкурсов.

Так, в рамках традиционного конкурса Президента Туркменистана «Türkmeniň Altyn asyry» среди деятелей литературы, культуры и искусства, молодых исполнителей и одарённых детей прошли телевизионный конкурс самодеятельных исполнителей «Ýaňlan, Diýarym!», творческий конкурс среди бахши-музыкантов «Çalsana, bagşy!», песенно-музыкальный конкурс юных дарований «Garaşsyzlygyň merjen däneleri», конкурс «Ýylyň parlak ýyldyzy» среди молодых исполнителей.

Также состоялось награждение победителей конкурса «Кладезь разума Махтумкули Фраги», целью которого стало дальнейшее изучение и широкая популяризация литературного наследия туркменского классика.

В стране организуются конкурсы среди художников, поэтов и прозаиков, журналистов, режиссёров, в которых активное участие принимают молодые профессионалы.