В Ашхабаде состоится концерт Владимира Мкртумова «Зимняя сказка»

12 января в концертном зале Культурного центра парка «Ашхабад» состоится концерт заслуженного артиста Туркменистана, пианиста Владимира Мкртумова «Зимняя сказка».

Программа концерта включает в себя произведения русских композиторов: «Картинки с выставки» Модеста Мусоргского, «Три сказки» Николая Метнера, «Сказки старой бабушки» Сергея Прокофьева, три фрагмента из балета «Петрушка» Игоря Стравинского, сообщает «Туркменистан: Золотой век».

Музыкальные миниатюры погрузят слушателей в атмосферу народных праздников, наполненных духом новогоднего волшебства.

По вопросам приобретения билетов обращаться по телефонам: (+99312) 22-38-98, +99363 467177/514157, +99361 338829, +99364 037456.