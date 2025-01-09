Туркменистан и Узбекистан обсудили сотрудничество под эгидой Международного года мира и доверия

Вчера в Ашхабаде состоялась встреча министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова с чрезвычайным и полномочным послом Республики Узбекистан в Туркменистане Равшанбеком Алимовым.

Стороны подчеркнули значимость данной встречи в начале года, объявленном по инициативе Туркменистана Международным годом мира и доверия в ходе 63-го пленарного заседания 78-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН 21 марта 2024 года, сообщает МИД Туркменистана.

Туркменистан намерен сотрудничать с международными партнерами по проведению мероприятий созвучных духу Международного года мира и доверия, в частности с Узбекистаном, отметил Р.Мередов.

Стороны также обменялись мнениями по дальнейшему развитию двусторонних связей в политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.