Ровшен Мередов назначен техническим директором Федерации футбола Туркменистана

Ровшен Мередов вступил в должность технического директора Федерации футбола Туркменистана, сообщает пресс-служба организации.

Свою игровую карьеру Мередов начал в 1999 году в команде «Небитчи». В последующие годы он выступал за клубы «Дагдан», «Галкан», «Ахал» и «Едиген».

После завершения карьеры игрока Ровшен Мередов перешел на тренерскую работу. Имея лицензию категории PRO, он возглавлял ашхабадский «Едиген» и «Ахал» из Анау с 2013 по 2020 год. Под его руководством команды неоднократно становились призерами национального чемпионата. В 2017 году «Ахал» завоевал Кубок Туркменистана.

Значительным достижением в карьере Мередова стала победа «Едигена» в Кубке Президента АФК в 2014 году.

В сезоне 2020 года специалист тренировал «Кызылкум», а в 2022 году –«Каганат».

С 2020 года по настоящее время Мередов занимает должность технического эксперта ФИФА в отделе Глобального развития футбола, где работает под началом известного футбольного специалиста Арсена Венгера.