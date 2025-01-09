Посол Туркменистана вручил верительные грамоты Президенту Ирана

Посол Туркменистана в Тегеране Ыльяс Гайыпов вручил верительные грамоты Президенту Ирана Масуду Пезешкиану, сообщает туркменский МИД.

В ходе встречи Масуд Пезешкиан выразил теплые приветствия и наилучшие пожелания Президенту Туркменистана Сердару Бердымухамедову, а также Национальному Лидеру туркменского народа, Председателю Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедову.

«Была подчеркнута значимость взаимных визитов высшего руководства двух стран в развитии межгосударственных отношений. Стороны отметили, что туркмено-иранские отношения основываются на принципах добрососедства, взаимного уважения и доверия», – говорится в сообщении МИД Туркменистана.