Посольство Туркменистана в Бельгии способствует популяризации инициативы «2025-Международный год мира и доверия»

Посольство Туркменистана в Бельгии активно взаимодействует с местными партнерами для популяризации инициативы Туркменистана о провозглашении 2025 года Международным годом мира и доверия. Эта инициатива подчёркивает стремление страны продвигать идеи мира, стабильности и сотрудничества на глобальном уровне, сообщает пресс-служба Посольства Туркменистана в Бельгии.

Одним из ярких примеров такого сотрудничества стало участие Дерьи Сойсал, члена бельгийского института Diplomatic World и независимого эксперта по вопросам окружающей среды, специализирующегося на истории и географии Центральной Азии.

При содействии Посольства Туркменистана она записала видеоролик для различных медиа-платформ, включая и Eureporter, посвящённый объявлению 2025 года Годом международного мира и доверия.

В своём выступлении Дерья Сойсал подчеркнула, что Туркменистан с момента обретения независимости в 1991 году последовательно позиционирует себя как нейтральный и миролюбивый государственный актор, продвигающий региональную стабильность через мирные инициативы. Полное видео доступно на платформе Bruxelles Korner – это онлайн-платформа новостей на французском и турецком языках, базирующаяся в Брюсселе и охватывающая широкий круг тем: от политики до культуры и искусства.

Также благодаря сотрудничеству с туркменским посольством Дерья Сойсал продолжает активно способствовать популяризации внешней политики Туркменистана. Недавно она приняла участие в онлайн-конференции, организованной Европейским Союзом совместно со Свободным университетом Брюсселя и Университетом Коджаэли, где выступила с докладом «Растущий интерес Европы к богатому газом Туркменистану: сотрудничество и перспективы развития отношений между Европой и Туркменистаном».