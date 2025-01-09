На e.gov.tm доступна оплата всех услуг стадиона «Ашхабад»

Портал электронных услуг e.gov.tm продолжает предоставлять удобные возможности для жителей Ашхабада, позволяя им быстро и эффективно бронировать и оплачивать спортивные услуги многофункционального стадиона «Ашхабад». Этот сервис стал незаменимым инструментом для тех, кто ценит свое время и предпочитает организовывать спортивные занятия с минимальными усилиями.

Через портал доступна оплата широкого спектра спортивных услуг, включая аренду футбольных полей, крытых площадок для баскетбола и волейбола, теннисных кортов, а также залов для борьбы и дзюдо. Желающие заниматься легкой атлетикой могут забронировать беговые дорожки, а для любителей бокса и тяжелой атлетики есть соответствующие специализированные залы. Кроме того, на платформе можно забронировать плавательный бассейн.

Для оплаты услуг необходимо зайти в раздел «Спорт и культура» на портале e.gov.tm и выбрать подраздел «Многофункциональный стадион «Ашхабад»». Стоимость каждой услуги отображается после выбора конкретного спортивного объекта. Оплата производится с помощью банковских карт системы «Алтын Асыр».