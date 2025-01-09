Дидье Дешам объявил об уходе из сборной Франции после ЧМ-2026

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам заявил о своем решении покинуть национальную команду после чемпионата мира 2026 года. Об этом специалист сообщил в интервью RMC Sport.

«После чемпионата мира 2026 года всё закончится. Нужно уметь сказать ‘стоп’. Сборная Франции остается на вершине, где она была много лет», – заявил Дешам.

За 12 лет работы с национальной командой Дешам добился впечатляющих результатов. Под его руководством французы провели 166 матчей, одержав 106 побед при 31 ничьей и 29 поражениях. Главным достижением тренера стала победа на чемпионате мира 2018 года в России. Кроме того, сборная Франции выиграла Лигу наций-2021/22, стала серебряным призером Евро-2016 и чемпионата мира 2022 года.

Дешам возглавляет сборную Франции с 2012 года, и его последним турниром станет мундиаль 2026 года, который пройдет в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля.