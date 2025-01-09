В 2024 году «Небитгазбуравлайыш» пробурил 12 новых скважин на месторождении Готурдепе

«Небитгазбуравлайыш» (подразделение государственного концерна «Туркменнебит») успешно завершил бурение 12 новых скважин на месторождении Готурдепе в 2024 году, из которых 9 являются эксплуатационными и уже активно добывают углеводородное сырье, сообщает газета «Туркменистан».

Общая глубина пробуренных горных пород за производственный год составила около 62 метров, что превысило плановый показатель на 126,4%. Из этого объема 47596 метров были пробурены для эксплуатационных целей.

Буровики предприятия, оснащенного мощным импортным буровым оборудованием, с начала текущего года планируют освоение новых глубин для расширения доступных запасов. В настоящее время активные буровые работы ведутся на 6 скважинах месторождения «Северный Готурдепе» и в двух скважинах на месторождении «Узынада».