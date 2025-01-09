В Туркменистане издано учебное пособие «Таксация лесов»

В Туркменистане выпущено учебное пособие «Таксация лесов», предназначенное для студентов высших и средних специальных учебных заведений, а также для специалистов в области лесного хозяйства, экологии и тех, кто работает в сфере учёта, кадастра и мониторинга лесов. Об этом сообщается на сайте Министерства образования Туркменистана.

Таксация леса — это комплекс мероприятий по учёту лесного фонда. Включает оценку технических характеристик лесных насаждений, определение их возраста, запаса (количества) древесины, прироста и объёма отдельных деревьев и их частей.

В учебном пособии рассматриваются методы учёта и оценки лесов, порядок изучения состава деревьев в лесах Туркменистана, а также методы проведения всех видов таксационных измерений, используемые единицы измерения, основы комплексной оценки лесных ресурсов.

В книге изложены основные принципы таксации лесов в лесном хозяйстве Туркменистана, задачи и цели таксации лесных деревьев, правила проведения таксации, методы учёта лесных деревьев и способы определения запасов древесины.