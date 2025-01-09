В библиотеках Ахалского велаята зарегистрировано рекордное число читателей в 2024 году

Количество зарегистрированных читателей в библиотеках Ахалского велаята Туркменистана превысило 116 тысяч человек, при этом число новых читателей в 2024 году составило более 9900 человек. Об этом сообщила газета «Туркменистан».

По данным издания, библиотечный фонд региона значительно расширился за отчетный период благодаря регулярным поступлениям новых изданий из книжного центра «Галкыныш», достигнув более 448 580 экземпляров. В течение года читателями было востребовано свыше 433 тысяч книг различной тематики, включая 70 тысяч политических изданий, 148 тысяч художественной литературы и более 127 тысяч детских книг.

Сотрудники библиотек также провели работу по цифровизации фондов, внеся в электронный каталог десятки различных изданий. Как отмечается, показатели 2024 года существенно превысили результаты 2023 года.