Алп Арслан Бегенджов завоевал золотую медаль чемпионата Туркменистана по вольной борьбе

В Туркменбаши завершился чемпионат Туркменистана по вольной и греко-римской борьбе.

В финальном поединке по вольной борьбе в весовой категории до 79 кг золотую медаль завоевал Алп Арслан Бегенджов, победивший Ашира Какамырадова. Бронзовую медаль в этой категории получил Абрай Шатлыков.

Напомним, что в сентябре 2024 года Алп Арслан Бегенджов уже становился чемпионом мира среди борцов до 20 лет на молодёжном первенстве в испанской Понтеведре.