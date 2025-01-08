Galaxy Unpacked 2025: где и во сколько смотреть презентацию Samsung в Туркменистане

Samsung Electronics приглашает жителей Туркменистана присоединиться к прямой трансляции Galaxy Unpacked 2025, которая состоится 22 января. Для удобства туркменских пользователей сообщаем, что по ашхабадскому времени презентация начнется в 23:00.

Жители Туркменистана смогут следить за презентацией в прямом эфире на официальном YouTube-канале Samsung (youtube.com/samsung). Компания обещает представить новое поколение смартфонов Galaxy S25 и рассказать о революционных разработках в области мобильного искусственного интеллекта.

Ожидается, что помимо флагманской линейки Samsung может показать ультратонкий Galaxy S25 Slim и более доступную версию складного смартфона Galaxy Z Flip FE. Эти новинки особенно интересны для туркменского рынка, где популярность премиальных смартфонов Samsung стабильно растет. Презентация будет доступна с синхронным переводом на нескольких языках через официальный сайт компании.

Для тех, кто не сможет посмотреть прямую трансляцию, запись презентации будет доступна на том же YouTube-канале Samsung сразу после её завершения. Новые устройства, представленные на мероприятии, как ожидается, станут доступны в официальных магазинах Туркменистана в течение нескольких месяцев после анонса.