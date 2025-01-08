Туркменистан и Китай отметили 33-ю годовщину установления дипотношений

Туркменистан и Китай 6 января отметили 33-ю годовщину установления дипломатических отношений, сообщила пресс-служба посольства КНР в Ашхабаде.

«Уверены, что в новом 2025 году под стратегическим руководством Глав двух стран всестороннее стратегическое партнерство между КНР и Туркменистаном будет выведено на новый уровень, а сотрудничество в различных областях достигнет еще более плодотворных результатов!», – говорится в сообщении.

Китайская сторона также выразила надежду на укрепление традиционной дружбы между народами двух стран и развитие братских отношений в долгосрочной перспективе.