Опубликован календарь международных выставок и форумов Туркменистана на 2025 год

Торгово-промышленная палата Туркменистана на своем сайте опубликовала календарь международных выставок и форумов, запланированных в стране на 2025 год.

Согласно календарю, в Туркменистане будут организованы следующие выставочные мероприятия и форумы:

Торжественная конференция по случаю Дня дипломатических работников Туркменистана – 18 февраля;

Выставка, приуроченная к 17-летию со дня образования Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана и международный форум по привлечению инвестиций в частный сектор «Инвестиции в будущее Туркменистана» — 17-19 марта;

Конференция членов Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана — 20 марта;

Международный форум по привлечению иностранных инвестиций в экономику Туркменистана – 23-24 апреля;

Выставка-ярмарка «Международная торговля и услуги» — 29 апреля – 1 мая;

Международная конференция «Гарантия качества в Туркменистане, соответствующая международным стандартам» — 29-30 апреля;

XXIV международная универсальная выставка «Белый город Ашхабад» — 24-25 мая;

Международная выставка-конференция «Turkmentextile Expo-2025» — 11-13 июля;

Международная выставка-ярмарка «Kids Expo: всё для детей» — 21-23 августа;

Международный инвестиционный форум и выставка Туркменистана (TIF) – 18-20 сентября;

Выставка экономических достижений Туркменистана в честь 34-й годовщины независимости Туркменистана — 18-20 сентября;

Международная выставка и конференция «Развитие строительной, промышленной, химической, энергетической отрасли Туркменистана» — 3-5 октября;

Международная выставка и научная конференция «Здравоохранение, образование и спорт в Эру Возрождения новой эпохи могущественного государства» — 10-12 октября;

Международная конференция и выставка «Нефть и газ Туркменистана – 2025» 22-24 октября;

Международная выставка и научная конференция телекоммуникаций, телеметрии, информационных технологий и телерадиовещания «Туркментел-2025» — 12-14 ноября

Конкурс инновационных проектов «Цифровое решение – 2025» — 14 ноября;

Международная конференция и выставка «Международные транспортные коридоры: взаимосвязь и развитие-2025» — 26-27 ноября;

Выставка экспортных товаров Турецкой Республики — 3-5 декабря.

Подробно с выставками вы можете ознакомиться здесь.