Кто стал новым старейшим человеком на Земле

Бразильская монахиня Инах Канабарро Лукас стала новой обладательницей титула старейшего человека на планете. Этот статус она получила после кончины предыдущей рекордсменки — японки Томико Итоока, ушедшей из жизни в конце декабря 2024 года в возрасте 116 лет, сообщает «МИР 24».

По состоянию на 7 января 2025 года возраст Инах Канабарро Лукас составляет 116 лет, шесть месяцев и 30 дней. Она является не только старейшей женщиной в мире, но и единственным ныне живущим человеком, родившимся в 1908 году.

Уроженка бразильского города Сан-Франциско-ди-Ассис, Инах обратилась к вере в 16-летнем возрасте. В 26 лет, находясь в Уругвае, она приняла монашеский постриг. Большую часть жизни посвятила преподаванию португальского языка и математики в школах. В 2018 году, когда ей исполнилось 110 лет, монахиня удостоилась особого благословения от папы Франциска.

Инах Канабарро Лукас стала второй монахиней-рекордсменкой долголетия после сестры Андре (Люсиль Рэндон), которая ушла из жизни в возрасте 118 лет. Абсолютный рекорд продолжительности жизни принадлежит француженке Жанне Кальман, прожившей 122 года и скончавшейся в 1997 году.