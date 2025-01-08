Дипломаты Туркменистана и Турции обсудили актуальные вопросы сотрудничества

Сегодня в МИД Туркменистана состоялась встреча заместителя министра иностранных дел Мяхри Бяшимовой с чрезвычайным и полномочным послом Турецкой Республики в Туркменистане Ахмедом Демироком.

Стороны рассмотрели приоритетные направления туркмено-турецкой повестки дня.

Дипломаты обсудили актуальные вопросы сотрудничества, представляющие взаимный интерес, уделив особое внимание взаимодействию на площадках региональных и международных структур.

Посол Турецкой Республики поблагодарил руководство Туркменистана за медаль «В честь 300-летия Махтумкули Фраги».

Стороны также рассмотрели вопрос проведения совместных мероприятий в рамках «Международного года мира и доверия», сообщает МИД Туркменистана.