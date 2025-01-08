В Туркменистане стартовало производство сухогрузов грузоподъемностью 6100 тонн

В Туркменистане на судостроительном и судоремонтном заводе «Балкан» состоялась торжественная церемония закладки киля первого сухогруза. В мероприятии, прошедшем 6 января 2025 года, приняли участие представители руководства верфи и южнокорейской компании Koryo Shipbuilding Industry Technology Co., Ltd., сообщает balkanshipyard.com.tm.

Строительство ведется в рамках соглашения, подписанного 13 сентября 2023 года, о постройке двух сухогрузных судов грузоподъемностью 6100 тонн. Контракт реализуется в соответствии с Постановлением №680 «О строительстве сухогрузных судов» и направлен на развитие транспортной инфраструктуры страны.

Первые строительные работы начались в августе 2024 года, а уже к ноябрю на верфь были доставлены первые блоки строящихся судов. Проект осуществляется при технологическом содействии южнокорейских специалистов и является частью масштабной программы президента Туркменистана по развитию морского и речного транспорта, а также судостроительной отрасли страны.